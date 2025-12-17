Beach Cities Religious 2025 Holiday Celebrations

Giant Menorah Lightings
Celebrate Chanukah with Giant Menorahs throughout the South Bay with music, dancing, doughnuts and hot latkes. For more information, call (310) 214-4999, email info@jccmb.com, visit jccmb.com.
Thursday, December 18
Metlox Plaza, 451 Manhattan Beach Blvd., Manhattan Beach, 5:30 p.m.
El Segundo City Hall, 350 Main Street, El Segundo, 5:30 p.m.
Sunday, December 21
Manhattan Village Shopping Center, 3200 N. Sepulveda Blvd., Manhattan Beach, 5:30 p.m.
Miramar Park, 201 Paseo de la Playa, Torrance, 5:30 p.m.
Lomita City Hall, 24300 Narbonne Ave., Lomita, 4:30 p.m.
St. Cross Episcopal Church
1818 Monterey Blvd.
Hermosa Beach
(310) 376-8989
Christmas Eve
5 p.m. Pageant
4 p.m., 9 p.m.
Christmas Day
10 a.m.
Our Lady of Guadalupe
440 Massey Street
Hermosa Beach
(310) 372-7077
Christmas Eve
4 p.m., 6 p.m., 8 p.m., 10 p.m.
Christmas Day
7 a.m., 9 a.m., 11 a.m.
Hope Chapel
2420 CA-1
Hermosa Beach
(310) 374-4673
Christmas Eve
3 p.m., 5 p.m. 7 p.m.
Saint Anthony Catholic Church
215 Lomita Street
El Segundo
(310) 322-4392
Christmas Eve
4 p.m., 9:35 p.m., 10 p.m.
Christmas Day
8 a.m., 10 a.m., 12 p.m.
Manhattan Beach Community Church
303 S. Peck Avenue
Manhattan Beach
(310) 372-3587
mbccucc.org
Christmas Eve
5 p.m., 8 p.m.
Saint James Catholic Church
415 Vincent Street
Redondo Beach
(310) 372-5228
stjamesparish.org
Christmas Eve
4 p.m., 6 p.m., 11 p.m.
Carols begin at 10:30 p.m. – Adult Choir
St. Francis Episcopal Church
2200 Vía Rosa
Palos Verdes Estates
(310) 375-4617
stfrancispalosverdes.org
Christmas Eve
4 p.m. Family Service, 6 p.m. Wayfarers Chapel Christmas Service in St. Francis Chapel
8 p.m. Concert, 9 p.m. Service
American Martyrs Catholic Church
700 15th Street
Manhattan Beach
(310) 545-5651
Christmas Eve
4 p.m. O’Donnell Hall
4 p.m. Mass in Church + Livestream to St. Kateri
6 p.m., 8 p.m., 10 p.m.
Christmas Day
7:45 a.m., 9:45 a.m. also via Livestream
12 p.m., 1:30 p.m.