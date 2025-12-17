Log In
Beach Cities Religious 2025 Holiday Celebrations

Celebrating the holiday season the Manhattan Beach Holiday Fireworks show on Sunday, December 14. Photo by JP Cordero

Giant Menorah Lightings

Celebrate Chanukah with Giant Menorahs throughout the South Bay with music, dancing, doughnuts and hot latkes. For more information, call (310) 214-4999, email info@jccmb.com, visit jccmb.com.

Thursday, December 18 

Metlox Plaza, 451 Manhattan Beach Blvd., Manhattan Beach, 5:30 p.m. 

El Segundo City Hall, 350 Main Street, El Segundo, 5:30 p.m. 

Sunday, December 21

Manhattan Village Shopping Center, 3200 N. Sepulveda Blvd., Manhattan Beach, 5:30 p.m. 

Miramar Park, 201 Paseo de la Playa, Torrance, 5:30 p.m. 

Lomita City Hall, 24300 Narbonne Ave., Lomita, 4:30 p.m. 

 

St. Cross Episcopal Church

1818 Monterey Blvd.

Hermosa Beach

(310) 376-8989

stcross.org

Christmas Eve

5 p.m. Pageant

4 p.m., 9 p.m. 

Christmas Day

10 a.m. 

 

Our Lady of Guadalupe

440 Massey Street

Hermosa Beach

(310) 372-7077

ourladyofguadalupechurch.org

Christmas Eve

4 p.m., 6 p.m., 8 p.m., 10 p.m.

Christmas Day

7 a.m., 9 a.m., 11 a.m.

 

Hope Chapel

2420 CA-1

Hermosa Beach

(310) 374-4673

hopechapel.org

Christmas Eve

3 p.m., 5 p.m. 7 p.m. 

 

Saint Anthony Catholic Church

215 Lomita Street

El Segundo

(310) 322-4392

stanthonyes.com

Christmas Eve

4 p.m., 9:35 p.m., 10 p.m. 

Christmas Day

8 a.m., 10 a.m., 12 p.m. 

 

Manhattan Beach Community Church

303 S. Peck Avenue

Manhattan Beach

(310) 372-3587

mbccucc.org

Christmas Eve

5 p.m., 8 p.m. 

 

Saint James Catholic Church

415 Vincent Street

Redondo Beach

(310) 372-5228 

stjamesparish.org

Christmas Eve

4 p.m., 6 p.m., 11 p.m. 

Carols begin at 10:30 p.m. – Adult Choir

 

St. Francis Episcopal Church

2200 Vía Rosa

Palos Verdes Estates

(310) 375-4617

stfrancispalosverdes.org

Christmas Eve 

4 p.m. Family Service, 6 p.m. Wayfarers Chapel Christmas Service in St. Francis Chapel

8 p.m. Concert, 9 p.m. Service

 

American Martyrs Catholic Church

700 15th Street

Manhattan Beach

(310) 545-5651

americanmartyrs.org

Christmas Eve

4 p.m.  O’Donnell Hall

4 p.m. Mass in Church + Livestream to St. Kateri

6 p.m., 8 p.m., 10 p.m. 

Christmas Day

7:45 a.m., 9:45 a.m. also via Livestream 

12 p.m., 1:30 p.m. 

